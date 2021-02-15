Глава Белгородчины Вячеслав Гладков завел страницу «Вконтакте»

Врио губернатора Белородской области Вячеслав Гладков зарегистрировался во «Вконтакте» и около 6 утра 15 февраля опубликовал первый пост в социальной сети, сообщает пресс-служба облправительства.

Там отметили, что глава региона зарегистрировал личную страницу. «Буду регулярно публиковать важные решения, итоги встреч и поездок, стараться оперативно отвечать на комментарии сам и подключу к этому всех глав департаментов и ведомств, глав районов»,— отметил господин Гладков.

Он также сообщил, что будет на своей странице проводить прямые эфиры еженедельных оперативных совещаний правительства области. «Каждый понедельник в 9 утра вы сможете первыми узнавать все новости, просто подключившись к эфиру на моей странице»,— подчеркнул врио губернатора.

Сергей Калашников