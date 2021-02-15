Алексей Текслер вручил ЧЭМК премию «Признание» за ряд благотворительных проектов

В минувшее воскресенье состоялась церемония вручения ежегодной высшей общественной награды - премии «Признание». Челябинский электрометаллургический комбинат стал лучшим в номинации «За активную благотворительную деятельность. Вклад организации». Награду ЧЭМК вручал лично губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



Премия «Признание» была учреждена в 2006 году, в канун 270 годовщины со дня рождения города Челябинска. Основная цель премии - оценка социально значимой деятельности предприятий, организаций, физических и должностных лиц, направленной на улучшение качества жизни граждан города Челябинска, за вклад в развитие образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, деятельность в области благотворительности и волонтерства.

ЧЭМК получил «Признание» абсолютно заслуженно, в 2020 году именно электрометаллургический комбинат профинансировал строительство первого в Челябинске катка с искусственным льдом в парке имени Терешковой, мгновенно ставшего любимым местом зимнего отдыха для горожан. Так же в прошлом году ЧЭМК выделил значительные средства на спорт, профессиональный – команде «Трактор», и любительский – оказана помощь детской школе дзюдо Дениса Ярцева. В 2021 году электрометаллурги и дальше будут помогать юным дзюдоистам, помогая всем воспитанникам школы заниматься единоборствами абсолютно бесплатно. Не забыт и вопрос культуры, в феврале 21-го генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский вошел в попечительский совет челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

ЧЭМК отличился не только в сфере благотворительной деятельности, комбинат – это один из крупнейших работодателей Челябинска, предприятие, с которым связан процесс индустриализации Южного Урала, - сказал при вручении премии губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Радует, что решается и экологический вопрос, и не заканчивается благотворительность, в следующем году ЧЭМК за свой счёт начнет первый этап реконструкции части челябинской набережной.

Действительно, в планах наступившего года – строительство на реке Миасс современной набережной возле бассейна «Электрометаллург» и дворца спорта». Территория возле них сильно запущена, вот и принято решение провести там глобальную реконструкцию. Сейчас идёт архитектурный конкурс, когда будет выбран подрядчик и создан проект, его согласуют с общим планом развития Челябинска и, конечно, с местными жителями.

— Собственники и все руководство ЧЭМК здесь родились и выросли, - сказал на церемонии вручения премии «Признание» генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. - У нас, в отличие от всех прочих российских крупных металлургических холдингов, уникальная ситуация — управляющая компания находится не в Москве, а там же, где расположен промышленный актив — в Челябинске. Мы здесь живем, работаем, нам и благоустраивать город.

Лауреаты премии «Признание», получили диплом, нагрудный знак, выполненный из драгоценных материалов и главный приз уникальную статуэтку в виде шара из горного хрусталя, обвитого золотой спиралью, инкрустированной фианитами. В 2021 году высшая общественная награда вручалась в 15-й раз. Всего за все время существования премии комплекты наград получил 141 лауреат.