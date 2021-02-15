Глава Льгова в Курской области уволился после уголовного дела

Должность главы города Льгов в Курской области покинул Владимир Воробьев, в отношении которого СКР возбудил уголовное дело о присвоении средств с использованием служебного положения. Врио главы Льгова назначен Алексей Савенков, сообщается на сайте городской администрации.

Господин Савенков — секретарь первичного отделения льговского городского отделения «Единой России»,член ее регионального политсовета. До назначения врио главы города, судя по партийной биографии, работал в администрации консультантом по мобилизационной работе. Родился 14 мая 1982 года, окончил Курский государственный педагогический институт.

Владимира Воробьева, напомним, подозревают в присвоении средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы). По версии следствия, чиновник в апреле 2020 года распорядился обязать директоров трех льговских школ заключить фиктивные договоры поставки стройматериалов с его знакомым предпринимателем. В счет оплаты материалов на счет предпринимателя поступило 130 тыс. руб., после чего деньги якобы были обналичены и переданы подозреваемому. Глава города задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее губернатор Роман Старовойт выступил с жесткой критикой ситуации, когда предпринимателю, знакомому главе Льгова, был без торгов передан в аренду участок леса, на котором начались вырубки.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «Льговский лес отбирают у арендатора».

Сергей Калашников