Компании «Башспирт» не удалось выкупить демонтированный под Воронежем памятник Аленке

Госкомпания «Башспирт» не смогла выкупить арт-объект «Аленка», который был установлен, а затем демонтирован в селе Новая Аленовка (Воронежская область) в конце 2020 года.

Памятник продавали с торгов, его начальная стоимость составляла 1 млн руб. На аукцион заявились четыре участника. Как стало известно “Ъ-Уфа”, максимальная сумма, за которую «Башспирт» был готов купить арт-объект, составляла 2,55 млн руб. От предприятия в аукционе участвовала юридическая компания.

Торги завершились на сумме 2,6 млн руб., кто приобрел памятник, пока не раскрывается.

В «Башспирте» заявляли, что памятник Аленке должен был символизировать контрафактный алкоголь. Установить арт-объект планировали у входа в новый офис торгового дома компании на улице Рубежной.

Памятник основательнице Новой Аленовки был открыт 18 декабря в честь 250-летия села. Впрочем, спустя четыре дня, после критики в социальных сетях по поводу качества исполнения работы, он был демонтирован.

Анна Соколова