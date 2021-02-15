Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие спектакли, мюзиклы, а также музыкальные произведения будут представлены в рамках XIV Зимнего международного фестивая искусств.

Почти каждую программу сейчас приходится начинать с оговорки: «Теперь, когда пандемические ограничения ослаблены, мы можем, наконец…» И дальше подставляем: «присутствовать на премьере, на концерте, на вернисаже, на фестивале». Вот и долгожданный XIV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим директорством Юрия Башмета состоится в намеченные сроки, о чем я рад вам сообщить. Он пройдет в Зимнем театре и в Зале органной музыки с 18 по 28 февраля.

Как обычно, башметовские фестивали отличаются премьерами, причем часть из них — это специально заказанные организаторами произведения. В целом на этот раз сочинский фестиваль ждет девять премьер, заметьте, в самых разных жанрах и видах. Зрителя ожидают симфонические произведения Габриэлы Ортиз, Валерия Воронова, Гарета Маклернона, Чжии Ванга. И все это будет представлено в гала-концерте открытия, который состоится 19 февраля. 22 и 23 февраля нас ждут еще две премьеры в жанре музыкально-драматического спектакля — это мюзикл Александра Чайковского «Свидание в Москве» и спектакль «Корабль влюбленных».

27 февраля, уверен, будет аншлаг, хотя это почти постоянно случается во время фестивальных вечеров. Правда, пока не известно, какими через две недели будут ограничения в Краснодарском крае. Тем не менее, абсолютно точно будет премьера «Гамлета» — это литературно-музыкальная постановка. За литературную часть отвечает Евгений Миронов, за музыкальную — Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», за режиссерскую — Марина Брусникина. Разнообразие вечерних программ включает и гала-концерт «Приношение Галине Улановой» под руководством Николая Цискаридзе, и «Музыку Магриба», и «Вечер фламенко» и Viva Opera с Ильдаром Абдразаковым.

И, как всегда, музыкальную часть сопровождает множество событий «параллельной программы». Пройдет очередная Школа молодых журналистов, пишущих о культуре, Международная конференция директоров учреждений культуры, Школа молодого продюсера, Турнир поэтов. И еще фотошкола с участием знаменитого фотографа Георгия Пинхасова, работавшего в легендарном парижском фотоагентстве Magnum, сотрудничавшего с Андреем Тарковским на съемках «Сталкера».