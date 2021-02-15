Сбербанк профинансировал малый бизнес Прикамья более чем на 15,5 млрд рублей

За 2020 год компании малого бизнеса Перми и Пермского края получили в Сбербанке около 6 тыс. кредитов на общую сумму свыше 15,5 млрд рублей.

Наибольшей популярностью среди предпринимателей пользовались кредит на возобновление бизнеса «Господдержка 2%» и быстрый бесцелевой кредит со сроком рассмотрения от 30 минут до трех дней. Кроме того, представители малого бизнеса оформляли кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Воспользоваться федеральной программой поддержки смогли предприниматели из приоритетных отраслей.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк оказывает максимальную поддержку развитию малого бизнеса в Пермском крае. Ведь нам важно, чтобы появлялось как можно больше предпринимателей, а их бизнес был эффективен. Все процессы, связанные с оформлением и получением кредита для развития бизнеса, автоматизированы. Наши клиенты могут подать заявку на кредитование как в офисе банка, так и дистанционно – через «Сбербанк Бизнес Онлайн». Отмечу, что для предпринимателей действуют предодобренные предложения, и получить одобрение банка по ним возможно непосредственно в момент подачи заявки».

Стоит отметить, что в январе в условиях программы льготного финансирования МСП, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ №1764 от 30.12.2018, произошли важные изменения. Ранее максимальная ставка по кредиту не должна была превышать 8,5%. С этого года она рассчитывается в зависимости от размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора. Таким образом, сейчас ее максимальный размер не может превышать 7% годовых.

Кредит под ставку не выше 7% можно взять на инвестиционные цели – до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, и на оборотные цели – до 500 млн на срок до трех лет. Воспользоваться федеральной программой поддержки могут предприниматели из приоритетных отраслей, таких как строительство, производство, сельское хозяйство, образование, бытовые услуги и другие. В рамках программы также могут быть рефинансированы полученные ранее кредиты.