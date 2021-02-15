Члены ВТОЦ попросили судей защитить их права

Представители Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) обратились к судьям Верховного суда Татарстана с просьбой «проявить объективность и защитить наши конституционные права». Решение принято на «чрезвычайном курултае», прошедшего в субботу в связи с иском прокуратуры и о признании организации экстремистской.

«Признание ВТОЦ экстремистской организацией равносильно признанию экстремистом татарского народа, признанию экстремистской идеи государственности Республики Татарстан и положений о федерализме Конституции РФ... Ликвидация ВТОЦ приведет к разрушению традиционного равноправия и толерантности в отношениях народов Татарстана, к усилению межнациональной напряженности»,— говорится в обращении (копия есть у «Ъ-Казань»).

Напомним, в прокуратуре посчитали, что деятельность ВТОЦ «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации». Заседание в Верховном суде Татарстана назначено на 24 февраля.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"