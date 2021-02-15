Прокуратура обнаружила интересы мэра Орла в организации ярмарок

Прокуратура Орловской области выявила нарушение антикоррупционного законодательства при организации ярмарочной деятельности в областном центре. Как сообщили в ведомстве, одна из торговых площадок управляет долями в бизнесе мэра Орла Юрия Парахина.

Как уточнили “Ъ” в ведомстве, нарушения были обнаружены при проверке плана размещения ярмарок в Орле на 2021 год, которую провели по поручению прокурора области Владислава Малкина. Как оказалось, торговые места на территории Южного рынка представляет фирма ООО «Золотой век», у которой в доверительном управлении находятся доли мэра Юрия Парахина в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз». По данным прокуратуры, он не уведомил местный горсовет о своих договорных отношениях с этой компанией.

По факту нарушений прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого создана комиссия по противодействию коррупции в горсовете Орла. Она установила факт личной заинтересованности господина Парахина в организации ярмарок, которая может привести к конфликту интересов. Протокол заседания комиссии направят в горсовет. В мэрии Орла сказали “Ъ”, что только узнали о представлении прокуратуры и пока не комментируют документ.

Напомним, организация ярмарок в Орле уже попадала в поле зрения прокуратуры. В конце прошлого года ведомство установило отсутствие оснований для прекращения работы двух площадок для ярмарок выходного дня: на площади Жукова и Комсомольской площади. При принятии нового плана их организации мэрия Орла в официальном сообщении рассказывала, что новые места готовы предоставлять администрации рынков ООО «Ресурс-Развитие» и «Южный». Прокуратура тогда вынесла Юрию Парахину предостережение о недопустимости нарушения закона.

Сергей Толмачев, Воронеж