Стать сильнее: как технологии помогают бизнесу управлять изменениями

25 февраля 2021 года
09:30 — 12:30
Отель SO/ Sofitel, Вознесенский пр., 6
09:30 — 12:30
Отель SO/ Sofitel, Вознесенский пр., 6
Деловой завтрак посвящен цифровой трансформации бизнеса в условиях быстрых изменений.
В формате прямого диалога топ-менеджеры российских компаний и эксперты ИТ-рынка обсудят технологическую сторону бизнеса и эффективные способы управления изменениями.
Мероприятие будет полезно руководителям ИТ-департаментов, генеральным директорам и собственникам бизнеса.
Программа мероприятия:
09:30 — 10:00 Сбор гостей, фуршет
10:00 — 12:00 Деловая программа
Модератор:
Максим Митченков, ведущий «Коммерсантъ FM»
Спикер:
Евгений Свидерский, директор проектных решений облачного бизнеса МТС
12:00 — 12:30 Фуршет, свободное общение
Партнеры:
По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:
Анна Кникст, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: +7 (812) 324-69-49, доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru
Анна Кникст, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: +7 (812) 324-69-49, доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru
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