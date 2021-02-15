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Стать сильнее: как технологии помогают бизнесу управлять изменениями

Деловой завтрак ИД «Коммерсантъ»

(обновлено в 11:29, 18.02)

25 февраля 2021 года
09:30 — 12:30
Отель SO/ Sofitel, Вознесенский пр., 6

Деловой завтрак посвящен цифровой трансформации бизнеса в условиях быстрых изменений.


В формате прямого диалога топ-менеджеры российских компаний и эксперты ИТ-рынка обсудят технологическую сторону бизнеса и эффективные способы управления изменениями.

Мероприятие будет полезно руководителям ИТ-департаментов, генеральным директорам и собственникам бизнеса.

Программа мероприятия:

09:30 — 10:00 Сбор гостей, фуршет

10:00 — 12:00 Деловая программа

Модератор:

Максим Митченков, ведущий «Коммерсантъ FM»

Спикер:

Евгений Свидерский, директор проектных решений облачного бизнеса МТС

12:00 — 12:30 Фуршет, свободное общение

Партнеры:

По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:
Анна Кникст, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: +7 (812) 324-69-49, доб. 135, +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru

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