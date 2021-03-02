Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
Ярославль
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
02 марта, вторник
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Санкт-Петербург
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Санкт-Петербург
Слушать радио
Коротко
Новости
17:03
США вводят против России санкции из-за ситуации с Навальным
17:11
В Петербурге почтили память нобелевского лауреата Жореса Алферова
16:52
В Петербурге за месяц число госпитализаций с коронавирусом снизилось на 46%
16:14
Smartavia запустит регулярный рейс из Санкт-Петербурга в Тюмень
15:56
Смольный вывел институт им. Вавилова из-под действия госрегулирования тарифов на тепло
15:35
КГИОП Петербурга оштрафовал РЖД за самовольный ремонт Витебского вокзала
15:31
Ленобласть потребовала у РЖД отремонтировать 60 железнодорожных переездов
15:07
Объявлен тендер на восстановление исторического облика Верхнего сада в Петергофе
15:06
ВТБ выдал в Петербурге и Ленобласти 11 млрд рублей ипотеки
13:57
Вербовщика террористов приговорили к 5,5 годам заключения в Петербурге
13:57
В 2020 году коронавирус в Петербурге перенесли 1,2 тыс. беременных женщин
13:36
УК «Теорема» построит деловые комплексы площадью более 43 тыс. «квадратов»
13:19
Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса ИТМО в будущем городе-спутнике Южный
13:16
Весной на базе ДГБ №1 начнется строительство центра хирургии пороков развития новорожденных
12:48
Александр Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов Петербурга
ещё
все новости
Подробно
21
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Деловой завтрак «Стать сильнее: как технологии помогают бизнесу управлять изменениями»
02.03.2021
Главные новости от "Ъ-СПб"
в
Telegram
Комментарии
Печать
обсуждение
Наглядно
Фотогалерея
Лучшие фотографии февраля
Февраль получился морозным, снежным и политически тихим
Фотогалерея
Лучшие фотографии января
Поначалу год начался как обычно, даже невзирая на пандемию
Акция «Свободу Навальному!»
Вчера, 23 января в центре города прошли акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального
Фотогалерея
Лучшие фотографии декабря
Фестивали, выставки, концерты, происшествия и другие события на фоне второй волны эпидемии COVID-19
Фотогалерея
Лучшие фотографии 2020
Хроника противостояния с эпидемией COVID-19 жителей Санкт-Петербурга и не только в фотографиях авторов "Ъ-СПб"
Фотогалерея
Лучшие фотографии ноября
7 ноября, борьба с пандемией, "Зенит" на нашем поле, первый снег и другие кадры - в фотогалерее "Ъ-СПб"
фотогалерея
Лучшие фотографии октября
День рождения президента, Летний сад, День памяти жертв репрессий и другие кадры в галерее "СПб-Ъ"
Фотогалерея
День ВМФ
В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошли бевые корбали
Видео
«Искренне переживаем за него, а еще больше — за страну»
Журналисты “Ъ” в поддержку Ивана Сафронова
Фотогалерея
Алые паруса
Выпускников средних школ попросили посмотреть на свои "Паруса" по телевизору, чтобы не рисковать своим здоровьем.
Фотогалерея
Танки на Дворцовой
Парад в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге
Фотогалерея
«Была бы война, вышли бы солдаты, пришла болезнь – вышли врачи»
Истории и мысли врачей из разных городов России
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Мероприятия
Контакты
Реклама
Подписка
Приложения
Приложения
Недвижимость. Итоги
Guide
Проект
Архитектурная ценность места
Интеграция новых зданий в исторической застройке
Экспертное мнение
«Вкусы и предпочтения покупателей меняются»
Денис Бабаков о планах «Группы ЛСР»
«Сегмент далек от насыщения»
Марина Сторожевая о рынке апартаментов
«Границы между классами стерлись»
Эдуард Тиктинский об отказе от бренда «Северный город»
Партнерские проекты
Все партнерские проекты "Ъ-СПб"
Экономическое подполье
Онлайн-конференция ИД «Коммерсантъ»
глазами «Ъ»
в лучших местах
В лучших местах с Коммерсантъ
Коммерсантъ
Войти в личный кабинет
Профиль пользователя
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия