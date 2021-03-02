02 марта, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Подробно

21
Деловой завтрак «Стать сильнее: как технологии помогают бизнесу управлять изменениями»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Деловой завтрак «Стать сильнее: как технологии помогают бизнесу управлять изменениями»

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Профиль пользователя