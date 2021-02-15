Губернатор Прикамья избран председателем наблюдательного совета ПГНИУ

Наблюдательный совет Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) возглавил губернатор Дмитрий Махонин. Члены правления также рекомендовали к назначению на должность ректора нынешнего и. о. ректора Дмитрия Красильникова.

«Одна из ключевых задач регионального правительства — создавать условия для образования и реализации молодежи в Пермском крае,— заявил Дмитрий Махонин, выступая на заседании наблюдательного совета.— Мы должны смотреть на десятилетия вперед и разработать стратегию развития университета на ближайшие десять лет. Важно подойти к этому вопросу комплексно, чтобы не только помочь ему сохранить нынешние лидирующие позиции, но и усилить их, вывести университет на новый уровень, сделать наше высшее образование еще более конкурентоспособным. Здесь и укрепление материально-технической базы, и развитие научно-исследовательской деятельности». По словам и. о. ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, в ближайшие десять лет университет будет двигаться в сторону индивидуализации образовательных траекторий, особое внимание уделять формированию и развитию предпринимательских компетенций.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, с 1 февраля университет является автономным, а не бюджетным учреждением. Теперь полное официальное название учебного заведения звучит так: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».

В связи с реорганизацией ПГНИУ был утвержден и новый устав университета. В соответствии с ним вуз теперь самостоятелен в образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-экономической, инвестиционной деятельности.