С 15 февраля в Ростове-на-Дону изменился маршрут автобуса №10, сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь автобус будет следовать через ул. Малиновского — ул. Таганрогская и далее по маршруту с организацией пешеходного перехода через путепровод для последующей пересадки. Отмечается, что пересадка при предъявлении билета будет бесплатной.

При этом маршрут №10А отменяется. «Данная мера позволит сократить интервалы движения, а также увеличит провозную способность общественного пассажирского транспорта в направлении микрорайон Суворовский — ГПЗ-10»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева