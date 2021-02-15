15 февраля, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

В Ростове-на-Дону изменился маршрут автобуса №10

С 15 февраля в Ростове-на-Дону изменился маршрут автобуса №10, сообщает пресс-служба городской администрации. Теперь автобус будет следовать через ул. Малиновского — ул. Таганрогская и далее по маршруту с организацией пешеходного перехода через путепровод для последующей пересадки. Отмечается, что пересадка при предъявлении билета будет бесплатной.

При этом маршрут №10А отменяется. «Данная мера позволит сократить интервалы движения, а также увеличит провозную способность общественного пассажирского транспорта в направлении микрорайон Суворовский — ГПЗ-10»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя