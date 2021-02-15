Роспотребнадзор и Милькульт считают возможным возобновление музейных программ для школьников

Музеи вскоре могут снова запустить программы для школьников, которые были приостановлены на фоне пандемии. Конкретные даты пока неизвестны. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минкульта Ольга Любимова заявили, что эпидемиологическая ситуация позволяет допустить в музеи организованные группы детей.

«Минкультуры России совместно с Роспотребнадзором проработает вопрос посещения организованными группами школьников музеев в рамках просветительско-образовательных программ»,— говорится в совместном заявлении ведомств (цитата по ТАСС).

«Текущая эпидемиологическая ситуация позволяет допустить в музеи организованные группы детей»,— считает госпожа Попова. «Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер: нужно носить маски, сохранять социальную дистанцию, держать чистыми руки и поверхности»,— добавила она.

«Практика музейной деятельности свидетельствует, что даже в рамках действующих ограничений, в том числе в части соблюдения необходимой социальной дистанции, музеи способны обеспечить безопасное проведение мероприятий с участием организованных групп детей и молодежи, в частности для классов в составе 25-30 человек»,— приводятся в заявлении слова министра культуры России Ольги Любимовой.

В пресс-службе Минкультуры отметили, что «дату возобновления музейных программ пока не объявляют».

В России за последние сутки выявили 14 207 заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших за время пандемии достигло 4 086 090. Умерли за последние сутки 394 человека, всего за время пандемии — 80 520. Выздоровели 13 935 человек, всего — 3 607 036.