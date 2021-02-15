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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 157

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Какие есть идеи на финансовом рынке? Куда инвесторам можно вложить миллион и более рублей? Сейчас рынок находится в такой стадии, когда никакие идеи вложения в какие-либо акции с точки зрения длинных позиций предлагать невозможно. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.


Олег Богданов: Это очень опасная ситуация. Можно предложить облигации, но они тоже снижаются — и казначейские облигации падают, и российские ОФЗ, и рост доходности. В контексте абсолютно сверхмягкой монетарной политики центральных банков, у которых резервы для смягчения практически ограничены, рост доходности — это главный фактор, который подорвет текущий оптимизм на финансовых рынках.

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