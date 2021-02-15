Директора салона сотовой связи из Сарапула осудили на нарушение тайны переговоров

21-летнего директора офиса продаж и обслуживания клиентов оператора сотовой связи из Сарапула осудили на нарушение тайны телефонных переговоров, незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 138 УК РФ, ч. 3 ст. 183 УК РФ, ч. 3 ст. 272 УК РФ). Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что осужденный, который является уроженцем Ижевска, работал в салоне сотовой связи в Сарапуле. С апреля оп август 2020 года он, используя служебное положение, осуществлял незаконный доступ к личным данным абонентов, копировал их и передавал посторонним лицам за вознаграждение. В рамках расследования установлено восемь потерпевших, в том числе из других регионов России.