За выходные на Дону выявили 681 случай коронавируса

В Ростовской области за прошедшие выходные был выявлен 681 случай заражения COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора. В субботу суточный прирост заболевших составил 342 человека, а в воскресенье — 339.

За прошедшие выходные в регионе вылечились 653 человека. Умерли 26 человек.

По состоянию на утро 14 февраля количество инфицированных в регионе превысило 68,6 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1635. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. За весь период выздоровели более 58,8 тыс. человек, умерли 2 935 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2 тыс. человек.

Наталья Шинкарева