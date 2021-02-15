Депутат-инвалид кузбасского парламента отказалась от мандата и вышла из партии «Единая Россия»

Депутат фракции «Единая Россия» в парламенте Кузбасса Валентина Шмакова сложила с себя депутатские полномочия и вышла из партии. «Партия предъявляет к своим членам требования о строгом соблюдении законодательства и чистоте репутации. Однако наша партия самая многочисленная и подобные ситуации, к сожалению, случаются и у нас»,— говорит секретарь Кузбасского реготделения «Единой России» Алексей Синицын.

На днях СКР сообщил, что председатель кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов» Валентина Шмакова предстанет перед судом по обвинению за присвоение и растрату бюджетных средств.

«Она написала явку с повинной и активно сотрудничала со следствием, помогая раскрытию преступления»,— уточнил Алексей Синицын.

67-летняя Валентина Шмакова занимает должность главы «Всероссийского общества инвалидов» с 2006 года. В парламент Кузбасса избиралась дважды — в 2013 и 2018 годах.

Оксана Павлова