Свалку на 9-м км Велижанского тракта Тюмени ликвидируют к июню 2024 года

Власти Тюменской области планируют рекультивировать свалку на 9-м км Велижанского трата к июню 2024 года. Об этом на заседании Совет законодателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сообщила депутат Тюменской облдумы Инна Лосева. Как сообщает пресс-служба законодательного органа, мероприятие было посвящено предварительным результатам выполнения нацпроекта «Экология».

По словам госпожи Лосевой, за счет регионального бюджета уже проведены инженерно-изыскательные работы, разработана проектно-сметная документация, прошли общественные обсуждения. «Сейчас документы переданы на государственную экологическую экспертизу федерального уровня, а затем будет подготовлена заявка на отбор субъектов РФ для предоставления субсидий их федерального бюджета»,— пояснила она.

Напомним, свалка отходов на 9-м км Велижанского тракта Тюмени была выявлена в 2018 году. Ее площадь составляет 41,5 га.

Инна Лосева отметила, что в 2019-2020 годах на территории Тюменской области было ликвидировано 432 несанкционированных свалки твердых бытовых отходов (ТКО): 289 из них рекультивировали в 2019 году, еще 143 — в 2020 году.

Подробнее о том, как в Тюменской области реализуется новая концепция по обращению с отходами — в материале “Ъ-Урал” «Мусор отдельно»