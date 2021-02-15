Казахстан зарегистрировал вакцину «Спутник V» собственного производства

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», которую произвели в Караганде, завершила процедуру регистрации на территории Казахстана. Об этом сообщила республиканская межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 со ссылкой на пресс-службу Карагандинского фармацевтического комплекса.

«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") на территории Республики Казахстан»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Как отмечается, 13 февраля было выдано заключение экспертной организации Министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины. Оно было получено по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье.

«На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана»,— сказано в материале.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Ее применение одобрило более 25 стран. По информации РФПИ, препарат входит в тройку лидеров по одобрению регуляторов.