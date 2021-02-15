Кубань сохранила шестое место в рейтинге регионов по качеству жизни

Краснодарский край занял по итогам 2020 года занял шестое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни, составленном «РИА Новости».

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе. Среди них уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения, уровень экономического развития и др.

В нынешнем рейтинге Краснодарский край набрал 63,71 балла, незначительно уступив Белгородской области, получившей 64,77 баллов и занявшей пятое место. Годом ранее Кубань получила 63,07 балла.

Лидерами рейтинга в очередной раз стали Москва (82,16), Санкт-Петербург (80,63) и Московская область (76,07). Авторы исследования отмечают, что эти регионы уже несколько лет набирают баллы, недосягаемые для других. Они также считают, что в ближайшие годы расклад в верхней части рейтинга вряд ли изменится.

«Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга»,– говорится в исследовании.

Аутсайдерами рейтинга качества жизни стали Карачаево-Черкесия (27,69), Забайкальский край (26,88) и Тыва (17,5). Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы, комментируют аналитики.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года три города из Краснодарского края вошли в рейтинг по оценке качества жизни, составленный Финансовым университетом при правительстве РФ по итогам 2020 года. Исследование качества жизни проводилось в городах с населением более 250 тыс. человек Оценка качества жизни основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Лидером среди городов Кубани стал Сочи, занявший в рейтинге восьмое место и набравший 76 баллов из 100. Краснодар расположился на 17-м месте (73 балла), Новороссийск – на 23-м (72 балла).

Алексей Белянин