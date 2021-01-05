Сочи и Краснодар вошли в топ-20 городов по оценке качества жизни

Три города из Краснодарского края вошли в рейтинг по оценке качества жизни, составленный Финансовым университетом при правительстве РФ по итогам 2020 года.

Исследование качества жизни проводилось в городах с населением более 250 тыс. человек Оценка качества жизни основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, проведенных в течение 2020 года. В каждом из рассмотренных городов опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль городов.

Лидером среди городов Кубани стал Сочи, занявший в рейтинге восьмое место и набравший 76 баллов из 100. Краснодар расположился на 17-м месте (73 балла), Новороссийск – на 23-м (72 балла).

Сочи и Краснодар также попали в топ-10 городов с самым высоким уровнем потребления и материального благополучия (3-е и 10-е место). Кроме того, сочинцы имеют меньше всего претензий к среднему и высшему образованию в их городе (3-е место). Краснодар в свою очередь занял среди городов с самой благоприятной обстановкой для создания и ведения бизнеса.

Лидерами рейтинга по оценке качестве жизни по итогам 2020 года стали Москва (100 баллов), Санкт-Петербург (87 баллов) и Грозный (84 балла).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале декабря 2020 года Сочи и Краснодар вошли в топ-5 самых популярных внутрироссийских новогодних авианаправлений, заняв в нем 1-е и 5-е место.

Алексей Белянин