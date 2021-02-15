Private Banking приходит в Белгород

Офисы Private Banking ВТБ открывает, в основном, в городах-миллионниках. На сегодня в его системе более 30 таких отделения, и только два из них – в Туле и теперь в Белгороде – расположены в городах с населением менее 1 млн человек. Локация Private Banking в Белгороде обусловлена большим финансовым потенциалом региона и хорошей динамикой развития корпоративного бизнеса.

По словам управляющего банка ВТБ в Белгородской области, вице-президента Виктора Кривошеева, на начало февраля 2021 года портфель VIP-клиентов в регионе составляет порядка 21,4 млрд рублей. «С открытием нового офиса мы планируем прирастить количество таких клиентов в 2 раза и на 50% увеличить объем средств под управлением. Для этого есть все предпосылки – отсутствие большой конкуренции в этом сегменте рынка, хорошая динамика развития крупного бизнеса в регионе, а также явный интерес потенциальных VIP-клиентов к предложенному в офисе формату обслуживания», - рассказал Виктор Кривошеев.

Открытию Private Banking в Белгороде предшествовала масштабная реконструкция отведенных под новый офис помещений. Высокие потолки, стильный современный дизайн с мягкой цветовой гаммой обеспечивают ощущение комфорта. Для конфиденциальности и удобства обслуживания есть просторные переговорные, удобные кассовый узел и депозитарий. Местонахождение офиса в центре города максимально удобно для посетителей премиум-сегмента.

Клиенты Private Banking ВТБ – успешные предприниматели. Они сами неплохо разбираются в рыночных трендах, но высокая волатильность валют на протяжении последних лет и быстро меняющаяся рыночная конъюнктура делают актуальными экспертизу одного из крупнейших банков. По мнению специалистов ВТБ, несмотря на то, что часть VIP-клиентов проявляет консервативность в подходе к финансам и продолжает хранить деньги на депозитах, в России все большую «прописку» получает общемировая тенденция - рост интереса физлиц к инвестпродуктам. Своевременная профессиональная оценка экспертов инвестдепартамента ВТБ в рамках офиса Private Banking позволяет состоятельным клиентам сохранить и приумножить свой капитал.

Опираясь на аналитику и рекомендации финансовых советников ВТБ, наши VIP-клиенты могут принимать самостоятельные решения по инвестированию своих средств. Такой подход, заложенный в услуге «advisory», значительно отличается от традиционного доверительного управления, предусматривающего проведение сделки от имени клиента в рамках выбранной стратегии.

Клиенты Private Banking имеют возможность при составлении своего инвестиционного плана получить также онлайн-консультации у лучших специалистов Москвы, чтобы максимально защитить свой портфель от рыночных рисков и получить хорошую доходность вложений», - поясняет управляющий ВТБ в Белгородской области.

По его словам, еще одна популярная услуга – «инвестиционный check-up», в рамках которой предполагаются комплексный анализ портфеля клиента независимо от места размещения активов, рекомендации по оптимизации его структуры с учетом волатильности рынков и профиля конкретного клиента.

Примечательно, что помимо глубокой экспертизы для клиентов Private Banking ВТБ предусмотрены улучшенные условия как по вкладам, так и по кредитам.

Private Banking ВТБ обеспечивает не только обслуживание владельцев капитала, но и членов их семей с помощью сервисов Family Office (семейного финансового офиса). Это финансово-правовая экосистема для балансирования семейных интересов и комплексной защиты капитала. Наиболее востребованными направлениями Family Office Private Banking ВТБ являются юридический и налоговый консалтинг, структурирование личных активов, альтернативные инвестиции. Пользуется популярностью консультирование в области субсидиарной ответственности и создание стратегий преемственности. Востребованы также образовательные программы для наследников.

Мы предоставляем в рамках Family Office большой спектр услуг, заключив партнерские соглашения с более чем 200 компаниями различного направления, которые обслуживают наших VIP-клиентов на эксклюзивных условиях. Например, в сфере недвижимости, налогового консультирования, юридической поддержки и во многом другом», – пояснил Виктор Кривошеев.

По его словам, ключевым фактором при выборе Private Banking ВТБ является качество обслуживания, профессионализм менеджеров и цифровые сервисы – «ВТБ-онлайн» и «ВТБ -инвестиции», которые признаны одними из лучших на рынке. А также высокая скорость реакции банка на запросы клиентов, доступность услуг в формате онлайн 24/7.

В реалиях современного мира основным конкурентным преимуществом банка является его интеллектуальный капитал, комментируют представители ВТБ. Именно работа с большими данными, качество и безопасность дистанционного обслуживания, а главное, компетенции персонала помогают решать сложные задачи и предвосхищать потребности клиента.