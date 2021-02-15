В Мьянме наблюдаются перебои с интернетом после сообщений об огне по протестующим

Вооруженные люди в Мьянме выстрелили в протестующих в городе Мьичина, сообщают AFP и Reuters. После этого в крупных городах страны была замечена военная техника, а в работе интернета начались значительные перебои.

Протестующие в Мьичине выступали против захвата военными власти в стране и на фоне слухов об отключении электроэнергии. Корреспондент AFP не смог уточнить, использовалось ли огнестрельное оружие или нелетальное.

Связность интернета в Мьянме с зарубежными участками сети составляет 14% от обычного уровня, сообщает экспертная группа Netblocks в Twitter. Перебои в работе сети начались 15 января 01:00 по местному времени (14 января 22:30 мск). До этого аккаунт посольства США в Мьянме сообщал, что нарушения в работе интернета могут продлиться до 09:00 местного времени.

февраля вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайну. Военные обвинили предыдущую власть в манипуляциях во время выборов. После переворота в крупных городах страны проходят протесты, доступ к Facebook, Twitter и WhatsApp был заблокирован. Отметим, что Россия, поставляющая военную технику Мьянме, отстранилась от резолюции Совета по правам человека Организации объединенных наций с осуждением переворота.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».