«ОВД-Инфо»: в Симферополе задержали пять человек с зажженными фонариками

В Симферополе на площади Ленина полицейские задержали пять человек. Как сообщает «ОВД-Инфо», они стояли на площади с зажженными фонариками.

Как сообщила «ОВД-Инфо» одна из задержанных, ее и еще одну девушку полицейские остановили во время прогулки по городу, а затем доставили в управление МВД. Она также рассказала, что видела задержание еще трех человек, которых посадили в другую машину. По словам девушки, причину задержания ей не назвали.

«ОВД-Инфо» также сообщает, что в Москве двух человек, которые вышли из метро на станции «ВДНХ» с включенными фонариками, досмотрели в автозаке и сразу отпустили.

Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального собирались 14 февраля провести акцию «Любовь сильнее страха». МВД, СКР и Генпрокуратура предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях.