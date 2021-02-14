Пожар в московском хостеле потушили

Пожар в здании московского хостела на Мясницкой улице потушили, сообщило главное управление МЧС по Москве. Из хостела были эвакуированы 40 человек. По некоторым данным, там могли находиться 55 постояльцев и 2 сотрудника. По словам начальника ГУ МЧС по Москве Сергея Желтова, погибших или пострадавших нет.

«В 21:40 мск пожар был локализован и в 22:07 мск пожар был полностью ликвидирован»,— приводит ТАСС сообщение ведомства. Во время пожара обрушилась кровля здания.

Столичная прокуратура начала проверку по факту пожара.