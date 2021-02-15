Кто в лес, кто про дрова

Частная собственность на лес, ранее анонсированная властями, может так и не появиться в России. Сентябрьское постановление правительства вроде бы дало возможность использовать и продавать древесину с сельхозугодий. Но теперь Минприроды подготовило проект поправок, существенно усложняющих процедуру. «Лесные фермеры» должны будут пройти через множество согласований, но срок реализации древесины все равно будет ограничен десятью годами. Экологи и бизнес предупреждают, что такие условия делают долгосрочные вложения бессмысленными и желающих просто не найдется. По данным “Ъ”, в правительстве поправки министерства «приняли к сведению» и хотят опробовать механизм в отдельных регионах.

Минприроды опубликовало для общественного обсуждения поправки к правительственному постановлению, регулирующему использование лесов на сельхозземлях. Напомним, принять документ о статусе таких лесов президент РФ Владимир Путин поручил еще в 2013 году. К урегулированию проблемы неоднократно призывали и экологи (см. “Ъ” от 11 декабря 2018 года). Речь идет о сельхозугодьях, которые годами не используются по назначению и в результате зарастают деревьями. Общая площадь таких территорий оценивается примерно в 100 млн га (около 10% всех лесов России). При этом закон рассматривает зарастание как использование участка не по целевому назначению. За это могут назначить штраф до 700 тыс. руб. и принудительно изъять землю. В результате владельцы зачастую просто выжигают территории, что приводит к пожарам.

В сентябре 2020 года правительство опубликовало постановление №1509, которое регламентирует использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов на землях сельхозназначения. Документ отдает решение вопроса собственникам территорий (см. “Ъ” от 25 сентября 2020 года): лес можно вырубить, вернув территории в сельскохозяйственный оборот, либо перевести участок в государственный лесной фонд и использовать древесину в коммерческих целях. Примечательно, что уже после выхода постановления пресс-служба курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко распространила пресс-релиз с разъяснениями.

В пресс-релизе утверждалось, что правила «касаются тех случаев, когда лес уже вырос на участке» и «не стимулируют выращивание лесов на сельхозугодьях», хотя в тексте постановления не было на это прямого запрета.

Тем не менее инициатива правительства так и не заработала. Против нее резко выступили председатели комитетов Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ) и по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»). После этого и появились поправки Минприроды к постановлению №1509: ведомство предлагает ряд административных и фактических ограничений. Так, собственники земель должны будут подать заявку и ожидать положительного решения специальных комиссий, сформированных региональными властями и профильными ведомствами. При этом документ устанавливает достаточно широкий перечень причин для отказа. Но даже в случае положительного решения «лесные фермеры» должны будут составлять проект освоения лесов, заполнять лесную декларацию и другие отчеты. Самое главное — поправки предусматривают, что собственник земель сможет пользоваться лесом не более десяти лет «с момента принятия комиссией положительного решения».

«Пройдя все круги бюрократии, через десять лет фермер все равно будет обязан уничтожить свой лес и вернуть землю в сельскохозяйственный оборот»,— комментируют поправки в «Гринписе России». «Чтобы избавиться от леса, его так же будут поджигать. Потому что это самый простой и дешевый способ решения проблемы»,— добавляет директор лесной программы WWF России Андрей Щеголев. Глава Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц и вовсе называет попытку депутатов изменить постановление правительства «архивредной и для экономического развития, и для повышения экономического значения лесного комплекса, и для сохранения лесного биоразнообразия России». По его мнению, вместо «вырубки и распашки малопродуктивных северных лесов» логичнее «дать сформироваться на более продуктивных землях Европейской России частному лесному хозяйству».

С экологами согласны лесопромышленники.

Часть поправок «кардинально меняет действующее постановление правительства и противоречит поручению президента», указывает управляющий директор по реализации госпрограмм развития и лесной политике Segezha Group Николай Иванов.

«В предложенной редакции ранее существовавшие ограничения использования сельхозземель, покрытых лесной растительностью, множатся за счет дополнительных согласовательных процедур. И за счет переноса практически в полном объеме норм лесного законодательства на сельхозземли»,— заявил он “Ъ”. А в целлюлозно-бумажной компании «Илим» подчеркивают, что «за десять лет вырастить лес невозможно, а следовательно, заниматься воспроизводством лесов в течение этого короткого периода не имеет смысла». Господин Иванов надеется, что «мнение экспертного сообщества будет услышано и возможность рационального использования сельхозземель сохранится». Советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев в свежем интервью “Ъ” отметил, что постановление открывает возможность для российских компаний инвестировать в посадку леса для снижения углеродного следа и выполнения международных климатических обязательств РФ.

Критиковавший постановление депутат Николай Николаев заявил “Ъ”, что упрощенный порядок позволил «уйти от ответственности огромному количеству людей, которые допустили зарастание земель».

Также леса на сельхозземлях не подлежали никакому учету. Это могло привести к тому, что любой объем незаконно изготовленной древесины можно было бы оформлять через сельхозучастки»,— добавил депутат. А главное, по мнению господина Николаева, тема частной собственности на лес остается дискуссионной: «Это политический вопрос, его нельзя решать постановлением правительства. Если принимать решение о том, что частные леса могут быть, необходимо пересматривать все лесное законодательство». В Минприроды заявили “Ъ”, что поправки «обеспечат устранение рисков недобросовестного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, нелегального оборота древесины».

По данным “Ъ”, 25 января 2021 года поправки обсуждались рабочей группой у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко и были «приняты к сведению». До 22 февраля члены рабочей группы должны предоставить правительству предложения по доработке постановления. После совещания было решено провести эксперимент по реализации постановления в Бурятии, Московской, Рязанской, Архангельской, Ленинградской, Тверской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Иркутской, Ярославской, Костромской, Псковской, Свердловской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

Павел Степанов, Анна Васильева, Ольга Мордюшенко, Алексей Шаповалов