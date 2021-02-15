Самые «Родные» на свете

На прошлой неделе просвещенному светскому зрителю было предложено раньше всех ознакомиться с семейной комедией «Родные» и документальным фильмом «Крепость» про Алексея Кудрина. По итогам просмотра стало ясно, что название «Родные» прекрасно подошло бы обеим лентам.

С момента светской премьеры в кинотеатре «Октябрь» и до дня этой публикации «Родные» успели выйти в прокат и даже отработать первый уикенд с результатами около 170 млн руб. Для сооснователей компании Hype Film Ильи Стюарта и Мурада Османна это не первый подход к комедийному станку, но первый по-настоящему успешный. Кто бы мог подумать, что прецедент создаст картина о семейном выезде на Грушинский фестиваль? В светском же смысле премьера тоже прошла хорошо. Впервые примерно за год вышла в свет Алена Долецкая, до сих пор строжайше соблюдавшая карантин. Прикоснуться к бардовской романтике, проросшей сквозь десятилетия в герое Сергея Бурунова, пришли также режиссер мрачного Юрий Быков, артист Василий Вакуленко (Баста), актриса Виктория Толстоганова и, конечно, Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Они, впрочем, и на премьере «Крепости» тоже были. Сразу поясню: оба события произошли еще до публикации манифеста господина Богомолова «Похищение Европы 2.0», так что жарких дискуссий не случилось. Более громким событием на тот момент могло стать появление госпожи Собчак в точно таком же костюме бренда WOS, как у соучредительницы «Клуба 418» Надежды Оболенцевой.

Собственно, умеренно массовая премьера «Крепости» прошла в кинотеатре «Художественный» при поддержке Chivas Regal как раз в рамках празднования дня рождения «Клуба 418» — его второй соучредительницей является Ирина Кудрина. Хотя по предложенному материалу и составу гостей премьера была больше похожа на еще одно мероприятие в череде юбилейных самого главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Среди гостей было не так много творческой и светской интеллигенции, зато пришли Эльвира Набиуллина с супругом Ярославом Кузьминовым, Рубен Варданян, Анатолий Чубайс, Сергей Сторчак, Григорий Березкин, Отар Маргания, Александр Файфман, Дмитрий Аксенов, вернувшийся из карантинной ссылки Марк Гарбер и даже бизнесмен Сергей Говядин (прежде активный в свете, он теперь только на день рождения «Клуба 418» и выходит). Аудиторы Счетной палаты шутили: кворум у них в «Художественном» уже набрался, так почему бы не устроить заседание. Представить картину на сцену вышел сам главный герой, который высказался в том духе, что проходить кризисы легче, когда ты к ним готов. Госпожа Кудрина отметила, что ее супруг очень сдерживался, иначе лекция была бы по-настоящему продолжительной.

Фильм «Крепость» состоит из трех 40-минутных серий, которые показывали без антракта. Зрители узнали, какими тучными годами были нулевые годы, каким страшным был глобальный кризис в 2008-м и как относительно легко мы его прошли благодаря Стабфонду и его автору — Алексею Кудрину. Об этом и о самом господине Кудрине с самых ранних его рабочих лет очень тепло рассказывают Дмитрий Медведев, Герман Греф, Дмитрий Козак, Эльвира Набиуллина, Анатолий Чубайс, Белла Златкис, Ирина Кудрина и другие — если и не родные, то уж точно не чужие люди. Широкие массы смогут посмотреть ленту на платформе Start. А Ксения Собчак отметила после просмотра, что для создателей «Крепости» очевидным источником вдохновения стал их с Верой Кричевской документальный фильм «Дело Собчака», с чем те радостно согласились.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”