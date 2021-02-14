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Эксперт ВОЗ назвал версию передачи коронавируса летучими мышами самой вероятной

Член исследовательской группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Дасзак считает, что коронавирус передался человеку от летучих мышей, но не напрямую, а через ферму диких животных. Он также предположил, что местом изначального распространения инфекции был юг Китая или Юго-Восточная Азия.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения коронавируса.— “Ъ”) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав на ферму диких животных»,— сказал господин Дасзак в интервью газете The New York Times.

«Ферма с кроликами могла иметь решающее значение,— добавил он.— Были разговоры и о барсуках… На этот рынок (диких животных.— “Ъ”) попадали звери, которые могли быть переносчиками коронавируса. Они могли заразиться летучими мышами где-нибудь в другом месте в Китае и занести вирус. Так что это ключ №1».

Напомним, с середины января в Ухане работала международная группа исследователей. Их задачей было выяснить, что вызвало пандемию. В состав группы ВОЗ входили вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Глава делегации Бен Эмбарек называл вероятной версией передачу COVID-19 от животного через промежуточное звено. Версию о лабораторном происхождении вируса он назвал не заслуживающей дальнейшего изучения.

Какие данные о COVID-19 получили эксперты — в материале “Ъ FM” «ВОЗ определяется с датой и местом».

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