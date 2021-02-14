Мишустин может встретиться с руководством Совфеда 24 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин и руководство Совета федерации планируют провести встречу 24 февраля, сообщил «РИА Новости» председатель регламентного комитета Совета федерации Вячеслав Тимченко. В прошлый раз сенаторы ездили к главе правительство, а теперь договорились провести встречу в здании Совета федерации, уточнил он.

«Ожидается, что с председателем правительства к законодателям придут и вице-премьеры»,— сказал глава комитета. По словам господина Тимченко, на встрече могут обсуждаться задачи, поставленные президентом России по развитию экономики, реализация нацпроектов и проблемные вопросы в развитии регионов. Также возможно обсуждение планов законодательной деятельности Совета федерации на весеннюю сессию.

В конце 2020 года стало известно, что в течение трех лет правительство России планирует выделить более 39 трлн руб. на реализацию единого национального плана. Об этом заявил Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Большая часть денежных средств будет потрачена на соцпрограммы и развитие экономики, уточнил премьер-министр. По его словам, стоимость всех нацпроектов в год достигает около 2 трлн руб.

Господин Мишустин рассказал, что правительство скорректировало нацпроекты в соответствии с национальными целями развития, утвержденными до 2030 года. В согласовании нацплана участвовали представители Федерального собрания, Общественной палаты, «Объединенного народного фронта», делового экспертного сообщества, а также рабочие группы Госсовета.