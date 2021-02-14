Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем

Бывший президент Аргентины Карлос Менем (с 1989 по 1999 год) умер от инфекции мочевыводящих путей, сообщил местный телеканал Todo Noticias. Ему было 90 лет. Действующий президент страны Альберто Фернандес объявил трехдневный траур.

Летом господина Менема госпитализировали с пневмонией. Результаты двух его тестов на коронавирус были отрицательными, говорится на сайте телеканала.

Карлос Менем родился в 1930 году в мусульманской семье, затем перешел в католичество. Политикой занимался со студенческих лет, вступил в Хустисиалистскую партию. Получив юридическое образование, стал одним из защитников ее членов на судебных процессах. Господин Менем занимал пост президента с 1989 по 1999 год.