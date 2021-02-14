Популярность приложений для знакомств в США резко выросла во время пандемии

Приложения для знакомств стали пользоваться в США особой популярностью во время пандемии, сообщает The Wall Street Journal. Так, по данным Apptopia, количество активных пользователей у восьми крупнейших приложений этого типа в стране выросло по итогам четвертого квартала 2020 года в среднем на 12,6%. Это самый высокий показатель почти за два года.

Самое успешное приложение в этом сегменте, Tinder (принадлежит Match Group), наблюдало рост на 15,3% в последнем квартале года. Приложение Match зафиксировало рост количества ежемесячных активных участников в США на 10%, а еще одно приложение группы, Hinge,— более чем в полтора раза. Онлайн-сервис знакомств Bumble, недавно привлекший в ходе IPO $2,2 млрд, получил на 10,9% больше активных пользователей, чем в конце 2019 года.

Американцы стали не только чаще скачивать приложения для знакомств (+7,4% в годовом эквиваленте), но и проводить в них заметно больше времени. В четвертом квартале этот показатель вырос сразу на 13,4%.

Кирилл Сарханянц