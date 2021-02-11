Сервис знакомств Bumble привлек $2,2 млрд на IPO

В ходе IPO онлайн-сервис знакомств Bumble продал 50 млн акций по $43 за акцию и привлек $2,2 млрд. Общая стоимость сервиса тем самым оценивается в более чем $8 млрд. Торги акциями Bumble на бирже NASDAQ начнутся в четверг, они будут торговаться под тикером BMBL. Заявку на IPO Bumble подал в январе.

Сервис был создан в 2014 году, его создательницей стала Уитни Вульф Херд, которая ранее была одним из основателей другого сервиса знакомств, Tinder. Тогда госпожа Вульф Херд подала иск в суд против других основателей Tinder, обвинив их в сексуальных домогательствах, и основала собственное приложение. В 2019 году контрольный пакет акций компании MagicLab, владеющей Bumble и другим сервисом знакомств Badoo, купил инвестфонд Blackstone Group, госпожа Вульф Херд осталась генеральным директором компании.

Особенностью Bumble является то, что инициировать общение в случае, когда оба пользователя отметили страницы друг друга как понравившиеся, могут только женщины. Число пользователей Bumble на сентябрь прошлого года достигло 42 млн ежемесячно, из них 2,2 млн — платные подписчики сервиса. Как сообщает Bumble, его выручка в 2020 году выросла на 11% до $541,5 млн. При этом у компании остаются долги на $900 млн.

Яна Рождественская