В России испытали систему предупреждения о ракетном нападении

В России в конце 2020 года завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом в эфире телеканала «Красная звезда» сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. В частности, испытывался командный пункт, была обеспечена обработка и передача информации на высшие командные пункты военно-политического руководства страны, отметил он.

«Самое главное, что нам предстояло, и на сегодня мы эту задачу решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Вот эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы уже успешно завершили государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности»,— сказал господин Боев.

Как отмечает «Красная звезда», обеспечить полный контроль СПРН и покрыть все потенциально опасные направления удалось с появлением модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж». Они пришли на смену радиолокационным станциям «Дарьял». В дальнейшем планируется работа над созданием сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.