Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года

Премьер России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса страны до 2030 года, сообщается на сайте правительства. Согласно документу, вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 году должен увеличиться до 1,14 трлн руб. Сейчас этот показатель в два раза меньше.

Меры, предусмотренные стратегией:

цифровизация отрасли,

развитие механизмов лесовосстановления и создание лесных питомников,

поддержка перерабатывающей инфраструктуры,

расширении сети лесных дорог.

Минприроды должно в течение полугода представить в правительство план реализации стратегии. В плане будут определены конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности отрасли.