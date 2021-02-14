Главные анонсы 15–21 февраля

15 февраля, понедельник

В Нижнем Новгороде суд вынесет приговор бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в коррупции.

Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

В Казахстане с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16».

16 февраля, вторник

В Москве Люблинский суд проведет заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к оппозиционеру Алексею Навальному.

В Москве Замоскворецкий суд огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в растрате более 7,5 млн руб. ПАО «НК "Роснефть"».

В Сочи запланировано начало раунда астанинских переговоров по Сирии.

В Венгрии, Испании и Португалии 1617 февраля пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

17 февраля, среда

В Москве в формате видеосвязи состоится встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.

В Москве в Совете федерации состоится «правительственный час» с участием министра спорта России Олега Матыцина.

В Москве пройдет судебное заседание по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

В Белоруссии Верховный суд приступит к судебному разбирательству по делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

18 февраля, четверг

В Москве Пресненский суд приступит к рассмотрению в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева о наезде на полицейского.

Состоятся первые матчи 1/16 финала футбольной Лиги Европы УЕФА.

19 февраля, пятница

В ОАЭ начнется визит министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Запланировано его участие в выставке вооружений и военной техники IDEX-2021.

В онлайн-формате состоится спецсессия Мюнхенской конференции по безопасности, в которой примут участие президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, генсек ООН Антониу Гутерриш и другие.

В Анкаре ожидается судебное заседание, на котором будет оглашен приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

20 февраля, суббота

В Москве Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение о замене условного срока Алексея Навального на реальный.

В Москве в рамках 1/8 финала Кубка России по футболу пройдет дерби «Динамо»—«Спартак».

В США на космодроме Уоллопс планируется запуск американского грузового корабля Cygnus к МКС ракетой-носителем Antares с российскими двигателями.