В Ярославле «Яблоко» подало восемь заявок на проведение марша памяти Бориса Немцова

Ярославское отделение партии «Яблоко» подало восемь заявок на проведение в Ярославле 27 февраля марша памяти Бориса Немцова, сообщает “Ъ” со ссылкой на председателя ярославского «Яблока» Олега Виноградова. Проведение марша приурочено к шестой годовщине убийства оппозиционного политика, произошедшего 27 февраля 2015 года в Москве.

По словам господина Виноградова, они планируют провести марш памяти погибшего политика на всех центральных площадях Ярославля. В заявках указано, что численность участников акции планируется до 49 человек. Это ограничение предусмотрено в связи с тем, что на территории Ярославской области действует ограничение на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Ответ на обращения пока не получен.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что год назад, 29 февраля 2020 года в Ярославле на митинг памяти Бориса Немцова в сквере возле кинотеатра «Родина», по разным оценкам, собралось от несколько десятков до трех сотен человек, некоторые принесли траурные портреты Бориса Немцова. Митинг прошел спокойно, без провокаций и задержаний.

Борис Немцов был с 1991 по 1997 годы губернатором Нижегородской области, затем два года занимал должность первого вице-премьера России, несколько раз становился депутатом Госдумы. С сентября 2013 года до конца жизни был депутатом Ярославской областной думы.