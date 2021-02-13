Краснодар готов разместить более 100 человек в случае заносов и метели на трассах

Краснодар готов разместить более 100 человек в случае заносов и метели на федеральных трассах. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин в ходе сегодняшнего заседания комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС.

«Техника и люди готовы, в том числе служба спасения», - отметил Виталий Казликин.

Участники совещания также в целом обсудили готовность всех городских служб к надвигающейся непогоде.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, региональное МЧС готовится к надвигающейся на Краснодарский край непогоде. По данным пресс-службы ведомства, до 20 февраля прогнозируется понижение температуры, сильные осадки, гололед, снежный накат. В настоящее время усилены дежурные смены и караулы, подготовлены к развертыванию пункты обогрева и тяжелая техника для оказания помощи на автотрассах.

Наталья Решетняк