Администрация Байдена намерена закрыть тюрьму Гуантанамо

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что администрация президента США Джо Байдена хочет добиться закрытия спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе. Планы господина Байдена поддерживают в Белом доме.

«Это определенно наши цель и намерение»,— заявила госпожа Псаки на брифинге (цитата по Reuters). Она добавила, что многие американские ведомства участвуют в обсуждении этого вопроса.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Джо Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы на базе Гуантанамо. По данным агентства, официальный документ о ее судьбе может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

Закрытие тюрьмы Гуантанамо, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов, было одним из главных обещаний Барака Обамы во время его первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года господин Обама, несмотря на отказ Конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства. Однако 45-й президент США Дональд Трамп подписал приказ, согласно которому тюрьма продолжила работу.

О том, почему Барак Обама призывал закрыть тюрьму, читайте в публикации “Ъ”.