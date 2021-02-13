Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

23-летний российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга Australian Open и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:3. В четвертом круге он встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Рублев располагается на восьмой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в 1/4 финала US Open (2017, 2020) и Roland Garros (2020). На Australian Open россиянин в прошлом году дошел до четвертого круга.

Россиянин Даниил Медведев также прошел в 1/8 финала Australian Open. В матче третьего круга он обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.