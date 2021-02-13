Россиянин Даниил Медведев прошел в 1/8 финала Australian Open, который проходит в Мельбурне. В матче третьего круга теннисист обыграл серба Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Даниил Медведев занимает четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал US Open в 2019 году. Дальше четвертого круга Australian Open россиянин не проходил. В конце прошлого сезона теннисист выиграл Итоговый турнир ATP. Его победная серия, которая началась в прошлом году, продлилась до 17 матчей.

В следующем матче россиянин разыграет путевку в четвертьфинал с американцем Маккензи Макдональдом. Противник Медведева занимает 192-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).