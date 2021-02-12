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Россия расширила экономические санкции против Украины

Правительство России расширило список компаний, в отношении которых введены экономические контрсанкции против Украины. Итоговый список, опубликованный на портале правовой информации, содержит 84 компании. В список были включены три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и на Панаме.

Список компаний, в отношении которых введены санкции:

  • ООО «Донмар», Одесса;
  • ООО «Краншип», Одесса;
  • ООО «Максима Металл Сервис», Днепр;
  • ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», Полтава;
  • ООО «Солар стальконструкция», Днепр;
  • ООО «Трансшип», Одесса;
  • дочернее предприятие «Трансшип Балк», Одесса;
  • дочернее предприятие «Трансшип-Сервис», Одесса;
  • Kirgan Holding S.A., Панама.

Новость дополняется.

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