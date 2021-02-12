Россия расширила экономические санкции против Украины

Правительство России расширило список компаний, в отношении которых введены экономические контрсанкции против Украины. Итоговый список, опубликованный на портале правовой информации, содержит 84 компании. В список были включены три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и на Панаме.
Список компаний, в отношении которых введены санкции:
- ООО «Донмар», Одесса;
- ООО «Краншип», Одесса;
- ООО «Максима Металл Сервис», Днепр;
- ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», Полтава;
- ООО «Солар стальконструкция», Днепр;
- ООО «Трансшип», Одесса;
- дочернее предприятие «Трансшип Балк», Одесса;
- дочернее предприятие «Трансшип-Сервис», Одесса;
- Kirgan Holding S.A., Панама.
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