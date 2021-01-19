Уголь «Коулстара» свернул на Украину

“Ъ” стал известен первый конкретный случай нарушения ограничений на поставки российского угля на Украину. В мае 2020 года таможня оштрафовала «Коулстар» Эдуарда Худайнатова за поставку 5 тыс. тонн угля на Украину вместо указанной в таможенной декларации Словакии. Сейчас отгрузка на Украину возможна только по разрешению Минэкономики, и у «Коулстара» его не было. Компания пыталась оспорить штраф в суде, но проиграла в первой инстанции и апелляции. Эксперты отмечают, что сейчас с учетом холодной зимы украинский рынок является весьма привлекательным для российских экспортеров угля.

«Коулстар» Эдуарда Худайнатова нарушил порядок поставок угля на Украину. Как следует из материалов судебного спора между компанией и Центральной энергетической таможней (ЦЭТ), в мае 2020 года угольная компания была оштрафована на 50 тыс. руб. за поставку угля без получения разрешения правительства РФ. Его российские экспортеры угля на Украину обязаны ежемесячно получать с 1 июня 2019 года.

Компания решила оспорить штраф в суде. Согласно материалам спора, «Коулстар» задекларировал на посту ЦЭТ 5 тыс. тонн угля. Поставка угля осуществлялась по контракту «Коулстара» c компанией «Инком Трейд», в качестве страны назначения была указана Словакия. Однако, говорится в материалах, когда уголь выехал с территории РФ, «Коулстар» подал новые декларационные документы, где получателем значилась компания «ПКФ "Некстрейд"» с адресом в Киеве, а страной назначения — Украина. В накладных и письме «Инком Трейда», на которое ссылается суд, говорится, что компания не может принять уголь на железнодорожной станции Вояны в Словакии, так как конечный получатель в лице неких словацких электростанций отказался от него. В результате уголь после пересечения границы с Украиной был направлен на железнодорожную станцию имени Кожушко Донецкой железной дороги.

Минэкономики, отвечая на запрос ЦЭТ, пояснило, что на октябрь 2019 года выдало «Коулстару» разрешение на вывоз 5 тыс. тонн угля в адрес «Инком Трейда» в Словакию (транзитом через Украину). Иных разрешений на вывоз угля на Украину или через ее территорию не предоставлялось. В материалах суда подчеркивается: если покупатель отказался принять продукцию, то грузоотправитель должен уведомить Минэкономики о смене грузополучателя и поставить уголь только после получения нового разрешения. В итоге суд первой инстанции признал штраф обоснованным, апелляция 14 декабря 2020 года подтвердила это решение.

“Ъ” направил запросы в «Коулстар», Минэкономики и ФТС. Связаться с «ПКФ "Некстрейд"» и «Инком Трейдом» не удалось.

В 2019 году, по данным Евразийской экономической комиссии, Россия поставила на Украину 5,9 млн тонн угля. За девять месяцев 2020 года поставки составили уже 6,4 млн тонн, при этом некоторые компании сообщали о трудностях с получением разрешений на экспорт. Как писал “Ъ”, крупнейший украинский металлургический холдинг «Метинвест» Рината Ахметова с июня 2019 года по февраль 2020 года закупал незначительные объемы российского угля напрямую у поставщиков из-за невозможности получить разрешение.

Источник “Ъ”, знакомый с правилами перевозки угля на Украину, затрудняется однозначно ответить на вопрос о том, является ли описанная ситуация схемой обхода квот или же имела место просто ошибка «Коулстара». Однако, по его словам, правительство РФ предупреждало компании, что считает грубым нарушением правил ситуацию, когда уголь поставляется на Украину под видом транзита в Словакию. По мнению собеседника “Ъ”, это может повлиять на выдачу разрешения на вывоз.

Несмотря на взаимные санкции и существующие ограничения, для российских компаний украинское направление сейчас весьма привлекательно. По словам Максима Худалова из АКРА, с учетом общего дефицита угля, возникшего в результате холодной зимы и на фоне роста спроса на металлопрокат, поставки угля украинским потребителям весьма рентабельны. Особенно это касается коксующегося угля. С большой вероятностью уже со второго квартала цены на стальной прокат начнут снижаться, поэтому украинские металлурги готовы переплачивать за уголь, лишь бы успеть воспользоваться образовавшимся окном возможностей, полагает эксперт.

Евгений Зайнуллин