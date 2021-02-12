Власти США продлят финансовую помощь авиаперевозчикам

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США одобрил предложение о предоставлении американским авиакомпаниям еще одного пакета финансовой помощи в размере $15 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters. Это уже третий пакет помощи индустрии авиаперевозок, переживающей серьезный кризис в условиях пандемии.

Этот пакет будет включен в законопроект помощи экономике в условиях пандемии на общую сумму $1,9 трлн, который предложил президент Джо Байден и в который изначально не входила дополнительная помощь авиакомпаниям. Первый пакет помощи в размере $25 млрд был предоставлен американским авиакомпаниям в марте 2020 года. В декабре 2020 года было одобрено выделение еще $15 млрд. Третий пакет рассчитан на поддержку авиаперевозчиков до сентября 2021 года.

Комментируя решение комитета Палаты представителей, в American Airlines заявили, что программа поддержки, которая покрывает расходы на выплату зарплат сотрудникам в обмен на обязательства не сокращать рабочие места, «стала спасением для членов нашей команды».

Алена Миклашевская