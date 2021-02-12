Россия временно запретила ввозить птицу из Финляндии

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии. По сообщению ведомства, ограничения вводятся из-за распространения гриппа птиц в стране. С 8 февраля аналогичный запрет действует на поставки из Болгарии.

«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц Россельхознадзор с 12 февраля 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из Финляндии»,— указано на сайте Россельхознадзора. Аналогичным образом запрещены поставки птицы из немецкого района Уккермарк земли Мекленбург—Передняя Померания.

Под ограничения Россельхознадзора помимо живой птицы подпали мясо птицы, инкубационные яйца и готовая мясная продукция, за исключением подверженной противовирусной обработке. Помимо этого ведомство ограничило перевозку живой птицы по России.

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