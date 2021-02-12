Словения разрешит въезд гражданам России с 13 по 19 февраля

Правительство Словении временно позволило гражданам стран из «красного списка» по распространению коронавируса, в том числе из России, прибыть в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сообщает МВД страны на сайте правительства. Правила будут действовать с 13 по 19 февраля и распространиться в том числе на граждан стран Шенгенского соглашения.

Граждане России, которые намерены приехать в Словению, должны получить результаты теста в одной из лабораторий, одобренных Национальной лабораторией здравоохранения, окружающей среды и питания (NLZOH).

Словения также позволит иностранцам, уже перенесшим коронавирус, прибыть в страну без прохождения карантина. Для этого они должны будут предоставить тест на антитела или результаты ПЦР-тестирования сроком от 21 дня до 6 месяцев. Карантин также будет временно отменен для людей, привившихся вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna или AstraZeneca. После получения второй дозы первых двух препаратов должно пройти от семи дней, а после получения второй дозы AstraZeneca — от 21 дня.

Может ли стать обязательной добровольная вакцинация — в материале “Ъ” «Не уколяй меня без нужды».