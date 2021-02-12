Citroen представил обновленную модель C3 Aircross

Citroen C3 Aircross. Фото: Citroen

Citroen C3 Aircross. Фото: Citroen

У кроссовера переработаны передний бампер, решетка радиатора и фары. Также появились новые варианты контрастной окраски кузова и недоступные ранее новые по дизайну колесные диски.

Интерьер C3 Aircross практически не изменился — модель получила новые кресла Advanced Comfort, модернизированную мультимедийную систему с 9-дюймовым тачскрином, беспроводной зарядкой для смартфона и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Для переднеприводного Citroen C3 Aircross предлагается система Grip Control с пятью режимами работы (Standard, Sand, All-Road, Snow и ESP Off). Линейку двигателей составляют новые трехцилиндровые моторы PureTech: дизели BlueHDi на 100 и 120 л.с. с механической 6-ступенчатой коробкой передач и бензиновые PureTech — 82 л.с. с МКПП, 110 л.с. с «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» и 130 л.с. с МКПП.

В Европе обновленный кроссовер появится в продаже летом 2021 года, а сроки выхода рестайлингового Citroen C3 Aircross на российский рынок пока не названы. Текущее поколение модели стоит в России от 1,4 млн руб.