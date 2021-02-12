Лига отчуждения

Критическая ситуация c распространением коронавируса заставила Национальную хоккейную лигу (НХЛ) ужесточить свой протокол безопасности. Отныне все игроки, тренеры и персонал обязаны среди прочего «оставаться дома и не покидать свое место жительства» в свободное от тренировок и матчей время, а также подвергаться экспресс-тестированию. Из-за вспышек коронавируса в клубах руководство лиги за прошедший с начала регулярного чемпионата месяц перенесло на более поздние сроки уже 35 игр.

НХЛ на своем официальном сайте сообщила об изменении антикоронавирусного протокола. Он дополнен еще одной порцией мер безопасности, которые будут действовать по меньшей мере до марта. Среди нововведений — обязательное экспресс-тестирование, которому игроки будут подвергаться в дни матчей, особая рассадка в раздевалках и столовых (недавно выздоровевшие и еще не переболевшие коронавирусом должны чередоваться). Спортсменов, тренеров и обслуживающий персонал также обяжут все свободное время, за исключением тренировок и матчей, находиться дома.

Ужесточить протокол в Национальной хоккейной лиге решили из-за тяжелейшей ситуации с коронавирусом, которая вылилась в многочисленные переносы матчей и участившиеся случаи заболевания среди игроков. На данный момент лиге, которая в этом сезоне решила обойтись без так называемых пузырей и проводить матчи в привычном формате с играми дома и на выезде, пришлось отложить уже 35 матчей. Из них 17 клубам только предстоит сыграть.

Эти показатели выглядят особенно скверными, если учесть, что с начала регулярного чемпионата 13 января прошел всего лишь один месяц.

Значительное число игроков — 54 из 11 команд — находятся сейчас в так называемом списке недоступных. Среди них есть и известные российские легионеры, например форвард и вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов. В список на этой неделе попал нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Носек, который узнал о том, что у него коронавирус, непосредственно во время состоявшегося в среду матча с «Анахайм Дакс». Носека изолировали после второго периода. Его партнеры тем временем остались на льду и продолжили игру, хотя и находились в тесном контакте с форвардом.

О том, смогут ли «Вегас» и «Анахайм» играть в соответствии с графиком, станет известно после тестирования обеих команд на COVID-19. Между тем из-за вспышек коронавируса полностью приостановлена деятельность пяти клубов — «Буффало Сейбрс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд», «Филадельфия Флайерс» и «Нью-Джерси Девилс». «Нью-Джерси» возглавляет список по количеству выявленных случаев заболевания. По данным AP, 18 его игроков сдали положительные тесты на COVID-19, в том числе российский защитник Дмитрий Куликов.

Екатерина Ремизова