Спрос на лайки

Ижевск стал лидером по освоению компаниями социальных сетей среди городов России. За 2020 год спрос на услуги по раскрутке в соцсетях вырос в столице Удмуртии на 151%, сообщает Авито. При этом быстрее всего в городе растет интерес к Telegram. С глобальным переходом в онлайн в год пандемии ижевчане все чаще искали новые способы заработка, а компании осваивали новые каналы привлечения клиентов. Участники рынка отмечают, что спрос на онлайн продвижение по итогам прошлого года увеличился на 40-50%, чаще всего развитием соцсетей в Ижевске интересуются компании из индустрии красоты и доставки еды. Эксперты считают, что сегодня в столице Удмуртии рынок онлайн-продвижения в основном представлен частными лицами, но в дальнейшем из-за повышенного спроса эти услуги начнут предоставлять специализированные компании.

По итогам четвертого квартала 2020 года спрос на SMM-продвижение на Авито Услугах по стране повысился на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Ижевске пользователи осваивали онлайн-площадки еще активнее — спрос в регионе вырос на 151%. Ижевск стал лидером по «социализации» среди регионов России.

«Предложение услуг SMM-специалистов выросло еще быстрее, чем спрос: россияне стараются монетизировать навыки ведения соцсетей и использовать их как источник дополнительного заработка», — отмечают в Авито Услугах.

Там считают, что переходу в соцсети способствовала пандемия и карантинные ограничения. Поскольку в условиях, когда наружная реклама и другие каналы привлечения клиентов стали менее эффективны, компании искали новые возможности для продвижения. Например, за год на Авито количество таких объявлений об услугах продвижения увеличилось на 10 млн. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года объявлений специалистов по онлайн-продвижению в Ижевске стало больше на 163%, в целом по стране — почти в 2,5 раза.

Отмечается, что самой «народной» соцсетью является Instagram — на него приходится более 70% спроса, за год число объявлений о продвижении в этой соцсети увеличилось на 154%, а спрос – на 22%.

В Ижевске, по данным Авито, Instagram тоже является самой популярной площадкой для продвижения – на нее приходится 68% потребительского интереса.

Эту социальную сеть используют производители, продавцы товаров, мастера из сферы услуг, например, парикмахеры, специалисты ногтевого сервиса и даже мастера по ремонту бытовой техники.

По словам специалистов Авито, быстрее всего в Ижевске растет интерес к Telegram — за прошлый год популярность специалистов по продвижению на этой площадке выросла на 224%. С ростом популярности Telegram интерес к мессенджеру приобрел и коммерческий характер — на него в стране приходится каждый пятый запрос контактов по объявлениям о продвижении.

Самой стремительно растущей по спросу на услуги продвижения соцсетью стал TikTok — его доля составляет менее 1%, однако спрос здесь растет гораздо быстрее, чем популярность других площадок. По итогам последнего квартала 2020 продвижением в этой соцсети интересовались на 516% больше пользователей, чем за аналогичный период 2019, отмечают в Авито.

«ВКонтакте» стала единственной соцсетью, которая в среднем по России сдает позиции. В Ижевске за прошлый год популярность специалистов по продвижению на этой площадке выросла на 53%.

Директор по стратегическому планированию smm-агентства PROдвижение Александр Лисин отметил, что в прошлом году спрос на услуги по продвижению в соцсетях увеличился на 40-50%. «Ограничения из-за пандемии показали, насколько бизнес у большинства не приспособлен к таким условиям, а также отсутствие знаний в digital-пространстве. В итоге вырос спрос на продвижение, но не только в соцсетях, а в интернете в принципе, а также спрос на обучение»,— отметил господин Лисин.

По его словам, спрос на онлайн-продвижение особенно заметен в бьюти-сфере и доставке еды. Самой большой популярностью пользуются такие площадки, как Instagram и «ВКонтакте». «В дальнейшем спрос на услуги онлайн-продвижения продолжит расти, но темп будет не таким динамичным, потому что основным источником заказов для бизнеса стало digital-пространство. Ограничения пандемии сократили срок перехода из оффлайн в онлайн в разы»,— пояснил участник рынка.

Большинство малых бизнесов выбирают продвижение в социальных сетях еще и потому, что базовые навыки по этому направлению получить достаточно просто, говорит руководитель «Агентства бизнес-решений» Анна Плетнева.

«За счет этого сам владелец занимается маркетингом в социальных сетях. А социальные сети делают все чтобы, они были удобными и простыми. Во-вторых, социальные сети — это достаточно прозрачный инструмент с подробной статистикой, что позволяет оценивать инвестиции в него. В-третьих, для многих малых бизнесов это основной или один из основных каналов продаж»,— отмечает госпожа Плетнева.

По ее словам, если сегодня компании нет в социальных сетях, то это может вызвать у аудитории сомнения в ее надежности. Стоимость ведения одной компании в Ижевске начинается от 5 тыс. руб. в месяц, говорит руководитель агентства. Самыми популярными услугами в этом направлении являются ведение соцсетей, наполнение контентом, настройка таргетированой рекламы, оформление сообществ или аккаунтов, работа с обратной связью или продажа через личные сообщения.

Председатель объединения предпринимателей «Деловая Удмуртия» Олег Вылегжанин отметил, что в большинстве случаев компании предпочитают сотрудничать со специалистами на контрактной основе, а не брать их в штат. «На самом деле мало кто держит в штате специалистов по раскрутке соцсетей и поэтому таких объявлений немного. В основном это запросы на сервис, это контрактная работа. В крупных компаниях такие вакансии есть, но рынок вакансий именно в этом направлении действительно невелик. А вот спрос на сервис действительно растет. Это связано с тем, что вся коммерция сейчас уходит в онлайн, и соцсети давно уже работают намного эффективнее, чем средства массовых коммуникаций»,— пояснил господин Вылегжанин.

По его мнению, в 2020 году действительно был взрывной спрос на услуги по развитию соцсетей, и, если никаких ограничений из-за пандемии больше не будет, то этот спрос будет умеренно расти, но не стабилизируется и не упадет. «На фоне дефицита таких специалистов на рынке столицы Удмуртии будут формироваться компании, которые будут предоставлять сервис по развитию соцсетей. Сейчас же это в основном рынок частных лиц, которые заключают частные контракты»,— отмечает Олег Вылегжанин.

Оксана Мымрина