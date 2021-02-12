Раздельный сбор отходов приходит в муниципальные районы.

Некрасовский муниципальный район стал еще одной территорией Ярославской области, где теперь действует программа по раздельному сбору отходов. В административном центре района – поселке Некрасовское – появились специализированные оранжевые контейнеры. Их установил региональный оператор компания «Хартия» по согласованию с местными органами исполнительной власти. 16 площадок, где теперь расположены новые контейнеры РСО были предварительно отремонтированы и приведены в нормативное состояние.

Некрасовские контейнеры с раздельно собранными отходами, как и все другие контейнеры РСО в регионе, будут вывозиться отдельным специализированным транспортом. Жители поселка, вкладывающие свой труд в домашнюю сортировку и правильное размещение раздельно собранных отходов на контейнерных площадках, могут быть уверены в том, что отходы РСО не смешиваются с другими бытовыми отходами из зеленых контейнеров.

По словам начальника отдела ЖКХ администрации Некрасовского района Ольги Бирюковой, раздельный сбор отходов — это очень хорошее дело, однако жители пока еще не привыкли к этому.

«На данный момент у нас в поселке установлено 16 контейнеров, но к сожалению, они не всегда наполняются. Мы ведем большую работу с населением, чтобы приобщить их к этой нужной привычке. Учителя в школах рассказывают школьникам о пользе и правильности раздельного сбора мусора. Лично я разделяю дома мусор, конечно это не всегда удобно, ведь надо держать несколько пакетов для разного типа мусора, но это не так уж и сложно. В нашем районе контейнеры появились совсем недавно, думаю, что постепенно жители района приобщатся к РСО»,— рассказала начальник отдела ЖКХ администрации Некрасовского района Ольга Бирюкова.

Дополнительную сортировку отходы из Некрасовских контейнеров РСО будут проходить на мусоросортировочном комплекс «Чистый город». Все полезные фракции будут тщательным образом отобраны и отправлены на вторичную переработку.

На сегодняшний день общее количество контейнеров РСО в Ярославской области превысило 700 единиц. За 2020 год компания «Хартия» вывезла из них около 20 000 кубометров раздельно собранных отходов.