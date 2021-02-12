Томограф за 67 млн рублей начал работать в Ярославской областной больнице

В Ярославской областной больнице начал работу магнитно-резонансный томограф, стоимостью 67 млн руб., сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. Аппарат был приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в конце прошлого года. Высокотехнологичный магнитно-резонансный томограф стал третьим по счету в областной больнице.

Также, по данным департамента, в прошлом году для регионального сосудистого центра был приобретен операционный микроскоп, стоимостью 19 млн руб. Микроскоп позволяет визуализировать мельчайшие патологические изменения. Директор департамента Василий Тубашов уточнил, что в 2021 году на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе выделено около 220 млн руб.

По данным департамента, на средства программы по борьбе с сердечно-сосудистыми закупается медицинская техника, а также препараты, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Дарья Сабаева